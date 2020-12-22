22 Декабря 2020
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Общество За рубежом
ночной клуб Рейна, Reina, Стамбул, турция (2017) | Фото: geziresim.com

В турецких отелях запретили на Новый год развлекательные программы

В отелях Турции на новогодние праздники будет действовать комендантский час.

Развлекательные программы будут запрещены. После 22 часов в отелях запрещено любое музыкальное сопровождение, в том числе в ресторанах.

По последним данным, Турция занимает седьмое место в мире по числу зараженных коронавирусом, пишет "Коммерсант".

Ранее турецкий президент Реджеп Эрдоган объявил о введении комендантского часа, который будет действовать с 31 декабря по 4 января.

Так, выходить на улицу будет запрещено с 21 часа до 5 утра. В настоящее время комендантский час в Турции действует по выходным дням.

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В турецких отелях запретили на Новый год развлекательные программы

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Теги: Турция, отели, Новый год



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Ранее 15.12.2020 01:29 Мск В Турции на новогодние праздники будет действовать комендантский час

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