28 Декабря 2020
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военный медик, врач, медик, коронавирус, больница, защитный костюм (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Число смертей от коронавируса уже неделю не увеличивается

Число смертей от коронавируса в России не растет уже неделю и составляет около 560 в день.
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Для исключения суточных колебаний более точным показателем является скользящее среднее число смертей за предшествующую неделю. Оно увеличивалось примерно до 20 декабря, после чего стабилизировалось на уровне около 560 в сутки. До этого оно росло с замедлением. Так, в течение ноября увеличилось с 300 до 480, то есть на 60%, а за три недели декабря - лишь на 15%.

Следует учитывать, что это оперативные данные, а уточненные данные Росстата будут гораздо больше. В предыдущие месяцы превышение составляло 2-3 раза, в зависимости от того, что считать смертями "от коронавируса".

Такое замедление роста смертности связано с замедлением роста количества новых выявленных случаев коронавируса. Если в течение ноября скользящее среднее за неделю увеличилось с 18 до 26 тыс., то почти за весь декабрь - лишь до 29 тыс., то есть прирост почти остановился. Мы обращали внимание на то, что уже в начале декабря коэффициент распространения коронавируса впервые после 30 августа упал ниже единицы. С тех пор он колеблется около этого значения, что означает локальное плато по динамике заражений.

О реальном вкладе "ковидных" смертей в общую смертность могут свидетельствовать такие интересные цифры. Сейчас ежедневно умирают почти 6 тыс. человек в день, из которых около 1 тыс. или чуть больше связаны с вирусом (спрогнозированные данные Росстата). При этом ежедневная убыль населения России за счет катастрофически низкой рождаемости составляет более 1,5 тыс. человек в день, а ежедневно в стране делается около 1,5 тыс. абортов. Но эти два показателя не сообщаются, хотя они в три раза превышают текущую смертность от коронавируса и в 10 раз - летнюю.

Подробную статистику за декабрь и за все время по регионам России по абсолютному и относительному (к населению) числу заражений и смертей из-за вируса Накануне.RU планирует опубликовать сразу после обнародования оперштабом данных за последний день декабря.

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Число смертей от коронавируса уже неделю не увеличивается

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Теги: коронавирус, смертность



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