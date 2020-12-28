Треть россиян под бой курантов загадает окончание пандемии - опрос

Больше трети россиян под бой курантов загадает скорейшее окончание пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует опрос сервиса Работа.Ру.

В целом россияне не будут отходить от традиционных желаний: 51% пожелает здоровья себе и близким, 44% - высокую зарплату, 42% - просто счастья.

Но есть и место для материальных пожеланий. Так, 28% загадают покупку квартиры, дачи или автомобиля. Пятая часть наших соотечественников желает найти чемодан с миллионом долларов, передает РИА Новости.

23% хотят, чтобы исполнилась мечта найти свое призвание, 19% просто пожелают год без катаклизмов и катастроф, 15% хотят найти свою любовь, 14% - отправиться в путешествие мечты. 10% россиян пожелают не заболеть коронавирусом.

Интересно, что 7% хотят провести на удаленке весь год, но 2% загадают возвращение на работу в офис.