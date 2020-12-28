28 Декабря 2020
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Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Треть россиян под бой курантов загадает окончание пандемии - опрос

Больше трети россиян под бой курантов загадает скорейшее окончание пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует опрос сервиса Работа.Ру.

В целом россияне не будут отходить от традиционных желаний: 51% пожелает здоровья себе и близким, 44% - высокую зарплату, 42% - просто счастья.

Но есть и место для материальных пожеланий. Так, 28% загадают покупку квартиры, дачи или автомобиля. Пятая часть наших соотечественников желает найти чемодан с миллионом долларов, передает РИА Новости. 

23% хотят, чтобы исполнилась мечта найти свое призвание, 19% просто пожелают год без катаклизмов и катастроф, 15% хотят найти свою любовь, 14% - отправиться в путешествие мечты. 10% россиян пожелают не заболеть коронавирусом.

Интересно, что 7% хотят провести на удаленке весь год, но 2% загадают возвращение на работу в офис.

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Треть россиян под бой курантов загадает окончание пандемии - опрос

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Теги: желание, мечты, россияне, новый год, окончание пандемии



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