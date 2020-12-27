Контракт с новым директором ДИП Свердловской области заключен всего на год

Стал известен срок контракта с новым директором департамента информационной политики Свердловской области Юлией Хусаиновой.

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Напомним, 33-летняя Хусаинова была назначена руководителем пиар-блока свердловского губернатора в середине декабря этого года. Девушка работала с Евгением Куйвашевым еще в Тюменской области, а с 2018 года занимала должность его помощницы. Возглавлявшая ДИП с 2018 года Юлия Прыткова, как ожидается, будет назначена замминистра культуры Свердловской области.

Как сообщает сегодня близкий к администрации главы региона Telegram-канал "Россельбан", контракт с Юлией Хусаиновой заключен сроком на один год. В связи с чем соглашение с чиновницей рассчитано на такой небольшой срок, канал не уточняет.

Как сообщало Накануне.RU, предполагалось, что Хусаинова ко всем прочим полномочиям получит под контроль и госпрограмму "Обеспечение эффективности системы информирования населения Свердловской области до 2025 года". Общий объем ее финансирования составит 3,18 млрд рублей.