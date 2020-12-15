Мы будем жить теперь по-новому? В пиар-блоке Куйвашева сменился начальник

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вслед за завершением затяжного конфликта с бывшим теперь уже полпредом в УрФО Николаем Цукановым, видимо, намерен "переставить кое-какие кровати" в своей резиденции.

В предрекаемой уже год смене главы Екатеринбурга, якобы предстоящей отставке главной по финансам региона Галины Кулаченко и перегруппировке в стане заместителей губернатора вообще-то особой новости и нет. Но почему именно главный финансист так хочет отставиться, как в таком случае перераспределятся полномочия между замами Куйвашева и что может означать приход на пост официального рулевого по пиару для уральских СМИ девушки с тюменский граундом - все эти темы в коридорах власти будут обсуждать с удовольствием. И это логично. Впереди думская кампания, которая плавно перейдет в губернаторскую. А потому пересменки, раскадровки и прочие нюансы в "личных" отношениях региональной властной поляны сейчас дают пищу для обсуждения, размышлений и сочинений. Это вообще для Среднего Урала обязательное явление.

Итак, первый официоз региональной "перестройки"-2020 случился в губернаторском пиар-блоке. Отставка руководителя департамента информационной политики Свердловской области Юлии Прытковой не представляется чем-то неожиданным. Ее назначение на главу ДИП в 2018 году было решением из разряда "давайте пока так". Случилось оно в связи с увольнением Александра Иванова, считавшегося ближайшим соратником первого заместителя губернатора — руководителя обладминистрации Владимира Тунгусова. Сам Тунгусов, претендовавший на роль "теневого хозяина" Свердловской области, был уволен из органов областной власти в связи с сокращением ставки. И в регионе периодически все-таки обсуждают, чем он сейчас занимается или как "заслуженно отдыхает".

Занявшая вместо Прытковой пост руководителя ДИПа Юлия Хусаинова, как утверждают всезнающие коллеги из ближнего губернаторского круга, уже представлена коллективу заместителем губернатора Сергеем Бидонько. Девушка работала с Куйвашевым еще в Тюменской области, а с 2018 года занимает должность его помощницы.

Юлия Прыткова никогда не была именно "кадром Куйвашева". Она хорошо разбиралась в поляне СМИ региона, но кадровая политика на медиа-направлении в последний год очевидно стала определяться несколько иными факторами. Для всех журналистов в нынешнем году стал очевиден тренд на формирование своего рода "параллельной пресс-службы" – а именно упор Куйвашева на "Инстаграм", "подряд" на ведение которого достался его неформальной советнице Аксане Пановой. Прыткова традиционно не участвует в каких-либо аппаратных войнах в роли самостоятельного игрока, соответственно, и попыток отстоять ДИП за собой вряд ли предпринимала. Причем, сплетники утверждают, что на позиции главы ДИПа посягали не только "Инстаграмом". Якобы и в текущей работе, и в распределении договоров со СМИ, она испытывала давление "советами от Пановой".

Кстати, сам процесс "пересменки", судя по всему, привел уже к некоторым упущениям. Оказия произошла в день 12 декабря, когда отмечался День Конституции, и традиционно чиновники разного уровня напоминают жителям о таком важном государственном празднике и поздравляют их - через СМИ или хотя бы через свои собственные сайты. Однако сайт Куйвашева в этот день "спал". Только после того как журналисты обратили внимание на отсутствие поздравления, пиар-служба губернатора примерно к 15 часам дня "вспомнила" о государственном празднике и все-таки разместила публикацию от имени главы региона (предусмотрительно она была выставлена более ранним временем).

Впрочем, кому сейчас какое дело до "ельцинской" Конституции - шутили журналисты, не исключено ведь, что праздник перенесут на 1 июля, день принятия Конституции "путинской". Ну, да не суть.

Однако оказии продолжились и в день "назначения". По сложившейся уже на Урале традиции о назначении Хусаиновой первым сообщило СМИ Пановой. Затем еще пара изданий. И на этом "информационный плеск", кажется, завершился. При этом, сам ДИП все это время упорно молчал - не было ни официального указа Куйвашева, ни какого-либо заявления. Если это "Знак" того, что вся работа пиар-блока губернатора теперь будет заточена на особо приближенные СМИ, то, пожалуй, предстоящие два года для областной власти не будут простыми.

Особые отношения одного СМИ с Хусаиновой уже стали поводом для ТГ-пространтства. "Всем настолько очевидно неудобно за происходящее, что даже официальное агентство губернатора Свердловской области "Знак.ком" как будто извиняется. Да, она тюменская, но вообще нет, совсем не тюменская! Что мы несем. Мы вспомнили, ее папа уроженец Екатеринбурга, его случайно занесло на тюменщину", — быстро отметился телеграм-канал "Подливтика 2.0". И не он один. Телеграмм-коллеги уже успели разобрать, согласно правилам русского языка, некоторые устные тезисы тюменской чиновницы из предыдущей жизнедеятеьности.

Скорее всего, на этом перемены в пиар-поляне,не окончатся. Свердловская область уникальна тем, что в эпоху умирания регионального ТВ зачем-то "кормит" сразу два областных телеканала. Это ОТВ и "4 канал" (который в свое время был частным). Мы уже писали о формировании "параллельной пресс-службы" губернатора - в настоящее время "4 канал" возглавляет Элеонора Расулова, которая была поставлена туда опять же с подачи Аксаны Пановой. Не будет удивительно, если Расулова возглавит ОТВ вместо Антона Стуликова. Который, по иронии судьбы, оказал губернатору большую услугу в борьбе с Пановой и чуть ли не единственный давал на нее показания по делу о вымогательствах (но от любви до ненависти и от ненависти от любви… в общем, сами знаете). А ТВ-бюджеты в Свердловской области хлебные "для своих". Только недавно регион разместил конкурс на 2021 год на 40 млн руб. Думается, он будет не один.

Телеграм-канал "Екатеринбург в огне" пишет, что Юлия Хусаинова ко всем прочим полномочиям получит под свой контроль и госпрограмму "Обеспечение эффективности системы информирования населения Свердловской области до 2025 года". Общий объем финансирования - 3,18 млрд руб до 2025 г. За вычетом 2020-го года остается 2,6 млрд руб.

Таким образом, судя по всему, подконтрольными госпоже Пановой окажутся фактически все медиа-рупоры и службы свердловского губернатора с грандиозным финансированием. И еще большой вопрос, что будет с "Областной газетой", пока возглавляемой Дмитрием Поляниным, с которым Юлия Прыткова вела затяжную и мало перспективную судебную тяжбу. А суммы - предметы исков, поставленные на карту, немаленькие - речь о десятках миллионах рублей, которые пыталась сэкономить бюджету Прыткова. Возможно, главу ОГ тоже сменят, а возможно, с новым руководством ДИПа Полянин и поладит.

Но в любом случае для человека, взрощенного на "защищенной" от неудобных СМИ тюменской кадровой поляне, рулить СМИшной палитрой Среднего Урала – испытание, которое нельзя назвать простым. А ведь впереди еще и кадровый круговорот заместителей губернатора в природе, и суета вокруг кресла мэра Екатеринбурга, и госдумские выборы. Одним словом, возможностей проявить либо виртуозную гибкость, либо упереться жестким локтем в уральские особенности у Юлии Хусаиновой будет предостаточно.