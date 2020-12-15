Свердловский вице-губернатор подтвердил назначение нового главы ДИП

У департамента информационной политики губернатора Евгения Куйвашева появился новый глава. Им стала 33-летняя Юлия Хусаинова. Сегодня новый руководитель пиар-блока была представлена сотрудникам ведомства. Информацию о назначении Накануне.RU подтвердил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько.

"Подтверждаю. Юлия Хусаинова стала главой департамента информационной политики. Я ее уже представил", - сказал Бидонько.

До этого Юлия Хусаинова в течение двух лет работала помощницей губернатора. Перед этим трудилась в службе, ведущей протокол регионального министерства международных связей. Юлия Прыткова, возглавлявшая ДИП с 2018 года, как ожидается, будет назначена замминистра культуры Свердловской области.

Примечательно, что в самом ДИП официально назначение нового руководителя не подтверждают, ссылаясь на отсутствие указа.