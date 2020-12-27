За сутки в России выявили более 28 тысяч новых случаев ковида

За минувшие сутки в России выявлено 28 тыс. 284 новых случая коронавируса в 85 регионах страны.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19, первое место по суточному приросту у Москвы – 6 тыс. 620 случаев. Далее идут Санкт-Петербург – 3 тыс. 761 заболевший и Московская область – 1 тыс. 609 случаев.

В регионах Уральского федерального округа ситуация следующая: за сутки в Свердловской области было выявлено 409 новых случаев ковида, в Челябинской области – 316, в Ханты-Мансийском автономном округе – 223, в Ямало-Ненецком автономном округе – 174, в Тюменской области – 159 и в Курганской области – 105.

Также за сутки в России было зафиксировано 552 смерти больных COVID-19. Полностью выздоровели 24 тыс. 390 человек.

По данным оперштаба, всего на сегодняшний день в стране выявлено 3 млн 50 тыс. 248 случаев коронавируса в 85 регионах.