27 Декабря 2020
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взрыв газа, хлопок (2020) | Фото: vk.com/su_skr_po_no

В Нижнем Новгороде женщина предположительно устроила взрыв газа в доме и погибла

Сегодня днем в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома по ул. Березовской в Московском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв газа и пожар.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, погибла 54-летняя женщина. По предварительным данным, она являлась инвалидом и состояла на учете у психиатра. Следователи не исключают, что погибшая могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты. Весной она уже совершала подобные действия. Трагедии удалось избежать только потому что в квартире в этот момент находилась мать женщины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

взрыв газа, хлопок(2020)|Фото: vk.com/su_skr_po_no

"В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия, производя его тщательный осмотр. Назначаются экспертизы, в том числе судебно-медицинская, пожарно-техническая и иные криминалистические экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении СКР.

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В Нижнем Новгороде женщина предположительно устроила взрыв газа в доме и погибла

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Теги: взрыв газа, хлопок



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