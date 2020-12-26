В Нижнем Новгороде женщина предположительно устроила взрыв газа в доме и погибла

Сегодня днем в квартире на шестом этаже девятиэтажного дома по ул. Березовской в Московском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв газа и пожар.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, погибла 54-летняя женщина. По предварительным данным, она являлась инвалидом и состояла на учете у психиатра. Следователи не исключают, что погибшая могла отсоединить газовый шланг от бытовой газовой плиты. Весной она уже совершала подобные действия. Трагедии удалось избежать только потому что в квартире в этот момент находилась мать женщины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В настоящее время следователи СК продолжают работать на месте происшествия, производя его тщательный осмотр. Назначаются экспертизы, в том числе судебно-медицинская, пожарно-техническая и иные криминалистические экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Расследование по уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении СКР.