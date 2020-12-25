25 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
Владимир Казанцев, активист &quot;Стоп-ГОК&quot; (2020) | Фото: vk.com/stop_gok, Василий Московец

В Челябинске начался процесс по делу юриста "Стоп-ГОК" Казанцева

В Советском районом суде стартовал процесс по уголовному делу в отношении юриста Владимира Казанцева, обвиняемого в совершении мошенничества и приготовления к мошенничеству в особо крупном размере, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание было отложено на 28 января.

"Само судебное заседание было отложено из-за неявки второго защитника и неявки потерпевшего. Настаивали на явке этих лиц. Заседание состоится уже в следующем году — 28 января в 10-30", - сообщил Владимир Казанцев.

Напомним, по версии следствия, Казанцев получил от своего клиента 500 тыс. рублей якобы за содействие в вынесении судебного решения в пользу потерпевшего. При этом он знал, что не может повлиять на принятие судебного решения. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Кроме того, как считает следствия, обвиняемый пытался получить с другого клиента 2,5 млн рублей якобы для передачи сотруднику Арбитражного суда региона.

Казанцев был задержан 26 августа оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции. По решению суда он был отправлен под домашний арест. В ноябре Казанцеву изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

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В Челябинске начался процесс по делу юриста "Стоп-ГОК" Казанцева

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Теги: Владимир Казанцев, Стоп-ГОК, мошенничество, уголовное дело, суд,



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