Трутнев: Выходить на митинги из-за Фургала "немножечко странно"

Протестовать против задержания обвиняемого в убийствах "немножечко странно", считает вице-премьер и полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, комментируя к акции протеста, которые идут в Хабаровске.

"Ни одному человеку в здравом уме не придет в голову мысль о том, что нужно принять решение об освобождении человека от уголовной ответственности за убийства, поскольку он, будучи губернатором, нравился значительному количеству народа", — заявил Трутнев РБК.

Он отметил, что рассмотрение дела необходимо оставить в Москве, чтобы "те же самые люди [в Хабаровске] не давили на правоохранительные органы".

Ранее Трутнев заявил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выехал на популизме. Митинги в поддержку Фургала полпред объяснил умением бывшего губернатора "говорить людям именно то, что они ожидали от него слышать.

Напомним, арест Сергея Фургала был продлен до марта 2021 года. Задержан он был летом этого года. Экс-губернатора подозревают в организации убийств и покушения на убийство. Сам Фургал вину отрицает, называет дело политически мотивированным. Его однопартийцы, в частности, Владимир Жириновский выступают за перевод Фургала под домашний арест в Хабаровске.