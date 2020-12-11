11 Декабря 2020
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Политика Дальневосточный ФО В России
Сергей Фургал (2018) | Фото: cdninstagram.com

Трутнев обвинил Фургала в популизме и провале региональной политики

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев считает, что  экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выехал на популизме.

"Есть люди, которые умеют хорошо работать, есть люди, которые умеют хорошо выступать. Редко, кто умеет хорошо и то, и другое. Господин Фургал выступал хорошо - он говорил людям те вещи, которые от него ждали", - цитирует Трутнева "Интерфакс".

Полпред вспомнил, что Фургал обещал продать яхту, купленную его предшественником, а также сократить чиновников. "Потом вновь пришедший губернатор (врио губернатора региона Михаил Дегтярев – прим. ред.) начал смотреть, и оказалось - яхта не продана, и с сокращением там все не так просто. Но говорил хорошо", - добавил Трутнев.

Митинг в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске(2020)|Фото: instagram.com/furgal_khv

По мнению Трутнева, Фургал сыграл на контрасте с предыдущим губернатором Вячеславом Шпортом, который был еще хуже.

"На фоне Вячеслава Ивановича (Шпорта – прим. ред.), от которого по тем или иным причинам люди устали, отлично выглядел. При этом я его (Фургала – прим. ред.) видел с другой стороны. Я его видел со стороны исполнения тех задач, которые стоят перед губернатором. По Комсомольску-на-Амуре сорвано строительство всех объектов, защитная дамба не строится, Дворец самбо - провалены сроки, расторгнут договор и так далее. По всем объектам (... ) общей, так сказать, ответственности отставал по всем статьям. Вот и все", - сказал Трутнев.

Митинги в поддержку Фургала полпред объясняет умением Фургала "говорить людям именно то, что они ожидали от него слышать. "Так бывает, в целом это называется модным словом "популизм", - заключил полпред.

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Трутнев обвинил Фургала в популизме и провале региональной политики

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Теги: юрий трутнев, сергей фургал, популизм



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