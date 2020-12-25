В Екатеринбурге водителю маршрутки выстрелили в голову

В Екатеринбурге застрелили водителя маршрутки. Расследуется уголовное дело об убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 24 декабря: водитель автобуса марки "Форд Транзит" получил огнестрельное ранение головы. Во время преступления машина была припаркована напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Раненый водитель был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). С места преступления изъят ряд вещественных доказательств, по которым уже назначены необходимые экспертизы. Также допрашиваются свидетели, проводится работа по задержанию подозреваемого по "горячим следам".

Как добавили в СКР, наказание за совершение данного особо тяжкого преступления – вплоть до 15 лет лишения свободы.