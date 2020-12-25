25 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
Убийство водителя автобуса в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга (2020) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге водителю маршрутки выстрелили в голову

В Екатеринбурге застрелили водителя маршрутки. Расследуется уголовное дело об убийстве.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось вечером 24 декабря: водитель автобуса марки "Форд Транзит" получил огнестрельное ранение головы. Во время преступления машина была припаркована напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Раненый водитель был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, скончался.

Убийство водителя автобуса в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). С места преступления изъят ряд вещественных доказательств, по которым уже назначены необходимые экспертизы. Также допрашиваются свидетели, проводится работа по задержанию подозреваемого по "горячим следам".

Как добавили в СКР, наказание за совершение данного особо тяжкого преступления – вплоть до 15 лет лишения свободы.

Убийство водителя автобуса в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

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В Екатеринбурге водителю маршрутки выстрелили в голову

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Теги: водитель, убийство, Екатеринбург



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