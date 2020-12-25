Водителя маршрутки в Екатеринбурге могли застрелить из-за старого конфликта

Поиски убийцы, застрелившего водителя маршрутки в Екатеринбурге, продолжаются. Полиция отрабатывает различные версии.

Напомним, все случилось вечером 24 декабря: водитель автобуса марки "Форд Транзит" получил огнестрельное ранение головы. Во время преступления машина была припаркована напротив одного из домов по проспекту Космонавтов. Стрелявший скрылся.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, раненого доставили в ГКБ №23, мужчина скончался сегодня утром в больнице.

"Врачи делали все возможное, но пуля попала в голову, он умер от ран, несовместимых с жизнью. Сыщикам удалось выяснить личность пострадавшего, им оказался 44-летний водитель, который находился за рулем маршрутки. Мужчина был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. На микроавтобусе "Форд Транзит" он занимался перевозкой рабочих из областного центра в Березовский и обратно. У него остались 10-летняя дочь и 17-летний сын", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, для раскрытия преступления на место выезжали начальник уголовного розыска областного ГУ МВД Владимир Молодцов, начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров, начальник ОП №14 Дмитрий Шишмаков и сотрудники Следственного комитета РФ.

"Злоумышленник скрылся во дворах ближайшего жилого сектора. Оперативники отрабатывают различные версии, в том числе, внезапный либо ранее произошедший конфликт", - добавил Валерий Горелых.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.