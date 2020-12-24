Песков объяснил две смерти сотрудников ФСО за последний месяц

Причиной суицида двух сотрудников Федеральной службы охраны стали личные трагедии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что случай, произошедший 30 ноября, не связан с переработками в ведомстве, о которых ранее сообщали СМИ, пишет Regnum.

Напомним, 21 декабря во дворе дома по ул. Цандера в Москве мертвым был найден мертвым 38-летний подполковник ФСО, заместитель начальника отделения. Мужчина оставил записку, по которой можно догадаться о личных причинах ухода из жизни.

30 ноября стало известно о возможном самоубийстве сотрудника ФСО на территории Кремля. При этом была опровергнута информация о том, что мужчина служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента.