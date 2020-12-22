СМИ: В Москве найден мертвым второй за месяц сотрудник ФСО

Утром в понедельник, 21 декабря, во дворе дома по ул. Цандера в Москве мертвым был найден мертвым 38-летний подполковник ФСО, заместитель начальника отделения, пишет "Московский комсомолец". По данным издания, мужчина оставил записку, по которой можно догадаться о личных причинах ухода из жизни.

Напомним, 30-го ноября стало известно о возможном самоубийстве сотрудника ФСО на территории Кремля. При этом была опровергнута информация о том, что мужчина служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента.

В марте в Москве нашли тело снайпера ФСО из президентской охраны с огнестрельным ранением. Тело 24-летнего мужчины нашел его знакомый, который забил тревогу из-за того, что снайпер несколько дней не выходил на связь. Квартира была заперта изнутри. Следователи не исключали, что мужчина мог совершить самоубийство.