22 Декабря 2020
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Происшествия В России Москва
саммит кресла фсо (2009) | Фото: Накануне.RU

СМИ: В Москве найден мертвым второй за месяц сотрудник ФСО

Утром в понедельник, 21 декабря, во дворе дома по ул. Цандера в Москве мертвым был найден мертвым 38-летний подполковник ФСО, заместитель начальника отделения, пишет "Московский комсомолец". По данным издания, мужчина оставил записку, по которой можно догадаться о личных причинах ухода из жизни.

Напомним, 30-го ноября стало известно о возможном самоубийстве сотрудника ФСО на территории Кремля. При этом была опровергнута информация о том, что мужчина служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента.

В марте в Москве нашли тело снайпера ФСО из президентской охраны с огнестрельным ранением. Тело 24-летнего мужчины нашел его знакомый, который забил тревогу из-за того, что снайпер несколько дней не выходил на связь. Квартира была заперта изнутри. Следователи не исключали, что мужчина мог совершить самоубийство.

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СМИ: В Москве найден мертвым второй за месяц сотрудник ФСО

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Теги: фсо, москва



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