Сотрудник ФСО мог покончить с собой на территории Кремля

Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО), возможно, совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля в Москве.

Источник ТАСС при этом опроверг информацию, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента.

По данным Baza, причиной самоубийства могло стать недовольство условиями работы – якобы в последнее время из-за нехватки кадров начались переработки.

В марте в Москве нашли тело снайпера ФСО из президентской охраны с огнестрельным ранением. Тело 24-летнего мужчины нашел его знакомый, который забил тревогу из-за того, что снайпер несколько дней не выходил на связь. Квартира была заперта изнутри. Следователи не исключали, что мужчина мог совершить самоубийство.