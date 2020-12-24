24 Декабря 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Герб Югры (2020) | Фото: admmegion.ru

В Югре утвержден новый внешний вид окружного герба

Депутаты окружной думы утвердили новый внешний вид герба Югры. Решение было принято на 47 заседании думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте думы, "за" изменения в закон "О гербе и флаге Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", которые утверждают новый внешний вид герба, проголосовал 31 депутат, двое проголосовали против, еще пять – не голосовали. Таким образом, изменения в закон были приняты в первом и втором окончательном чтении.

Герб Югры(2020)|Фото: admmegion.ru

Новый герб носит сразу несколько изменений. Первое – это появление двух золотых медведей, которые держат флаг округа и стоят на кедровых ветках. В центре двухголовая мифическая птица "Кат ухуп вой". Факел на короне символизирует нефтегазодобывающую деятельность, а золотые медведи считаются хранителями и хозяевами тайги. Внизу герба, вместо надписи "Югра" появилась новая, цитирующая одну из строчек окружного гимна: "Делами великая".

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В Югре утвержден новый внешний вид окружного герба

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Теги: окружной герб, заседание думы, депутаты



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