В Югре утвержден новый внешний вид окружного герба

Депутаты окружной думы утвердили новый внешний вид герба Югры. Решение было принято на 47 заседании думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте думы, "за" изменения в закон "О гербе и флаге Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", которые утверждают новый внешний вид герба, проголосовал 31 депутат, двое проголосовали против, еще пять – не голосовали. Таким образом, изменения в закон были приняты в первом и втором окончательном чтении.

Новый герб носит сразу несколько изменений. Первое – это появление двух золотых медведей, которые держат флаг округа и стоят на кедровых ветках. В центре двухголовая мифическая птица "Кат ухуп вой". Факел на короне символизирует нефтегазодобывающую деятельность, а золотые медведи считаются хранителями и хозяевами тайги. Внизу герба, вместо надписи "Югра" появилась новая, цитирующая одну из строчек окружного гимна: "Делами великая".