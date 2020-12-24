Медики, работающие с коронавирусом, получат доплаты в двойном размере в январе - Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выплаты в двойном размере за работу с коронавирусными больными в январе.

Накануне на заседании Госсовета о справедливости повышения выплат заявил Владимир Путин. По словам Мишустина, правительство уже подготовило соответствующие распоряжения. "В новогодние праздники продолжится и вакцинация, важно поддержать медиков", - добавил глава правительства. Он не уточнил, сколько денег понадобится на доплаты.