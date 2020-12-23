Путин велел удвоить коронавирусные выплаты медикам за работу в новогодние праздники

Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что медики за работу в новогодние праздничные и выходные дни должны получить не только двойные зарплаты, но и двойные выплаты за коронавирусные риски – это для тех, кто работает с COVID-больными.

"Любой медик должен получить двойную зарплату [за работу в праздники]. Это касается и тех, кто работает в ковидных госпиталях. Это должно быть сделано, это требование закона. Но есть одна вещь, на которую надо обратить внимание. В Трудовом кодексе ничего не говорится о специальных социальных выплатах за риски работы с коронавирусом. Считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти выплаты сделать в двойном размере. Думаю, что это обоснованно социально, справедливо. Риски-то борьбы с коронавирусом сохраняется, поскольку вакцинация только начата, поэтому медработники у нас еще в нужном объеме не защищены. Прошу правительство организовать как можно быстрее эту работу, мы в целом эту тему обсуждали. Обращаю внимание регионов, что надо своевременно, заранее составить графики работы медицины в выходные, праздничные дни", - заявил президент.