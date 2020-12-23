Путин велел удвоить коронавирусные выплаты медикам за работу в новогодние праздники

23 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России Москва
врачи, медики, медосмотр (2019) | Фото: permkrai.ru

Путин велел удвоить коронавирусные выплаты медикам за работу в новогодние праздники

Владимир Путин на заседании Госсовета заявил, что медики за работу в новогодние праздничные и выходные дни должны получить не только двойные зарплаты, но и двойные выплаты за коронавирусные риски – это для тех, кто работает с COVID-больными.

"Любой медик должен получить двойную зарплату [за работу в праздники]. Это касается и тех, кто работает в ковидных госпиталях. Это должно быть сделано, это требование закона. Но есть одна вещь, на которую надо обратить внимание. В Трудовом кодексе ничего не говорится о специальных социальных выплатах за риски работы с коронавирусом. Считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти выплаты сделать в двойном размере. Думаю, что это обоснованно социально, справедливо. Риски-то борьбы с коронавирусом сохраняется, поскольку вакцинация только начата, поэтому медработники у нас  еще в нужном объеме не защищены. Прошу правительство организовать как можно быстрее эту работу, мы в целом эту тему обсуждали. Обращаю внимание регионов, что надо своевременно, заранее составить графики работы медицины в выходные, праздничные дни", - заявил президент.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин велел удвоить коронавирусные выплаты медикам за работу в новогодние праздники

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирусные выплаты, праздники, новогодние каникулы, увеличение выплат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети