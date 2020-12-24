США расшили санкции против Белоруссии
Американские власти ввели ограничения против Центризбиркома Белоруссии, МВД и ОМОНа.
По данным Вашингтона, на выборах президента в Белоруссии было допущено "множество нарушений", из-за чего нельзя назвать их "ни свободными, ни справедливыми".
Белоруссие чиновники обвиняются США в "последующем насильственном подавлении" мирных протестов, пишет "Коммерсант".
В ноябре Евросоюз после гибели участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко заявил о возможных новых санкциях против Минска. От властей страны требуют прекратить насилие и начать прозрачное расследование преступлений против демонстрантов.