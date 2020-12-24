24 Декабря 2020
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Александр Лукашенко с автоматом (2020) | Фото: youtube.com / Политика сегодня: Россия США Украина

США расшили санкции против Белоруссии

Американские власти ввели ограничения против Центризбиркома Белоруссии, МВД и ОМОНа.

По данным Вашингтона, на выборах президента в Белоруссии было допущено "множество нарушений", из-за чего нельзя назвать их "ни свободными, ни справедливыми".

Белоруссие чиновники обвиняются США в "последующем насильственном подавлении" мирных протестов, пишет "Коммерсант".

В ноябре Евросоюз после гибели участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко заявил о возможных новых санкциях против Минска. От властей страны требуют прекратить насилие и начать прозрачное расследование преступлений против демонстрантов.

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США расшили санкции против Белоруссии

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Теги: США, Белоруссия, санкции



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