ЕС подготовил третий санкционный список против Белоруссии

Евросоюз подготовил третий санкционный список из белорусских чиновников и компаний за фальсификацию итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в стране. Имена будущих фигурантов санкций не раскрываются.

Как сообщает ТАСС, в новый список вошли около 35 физических и юридических лиц, в ближайшее время он будет официально утвержден и вступит в силу.

В ноябре Евросоюз после гибели участника протестов в Белоруссии Романа Бондаренко заявил о возможных новых санкциях против Минска. От властей страны требуют прекратить насилие и начать прозрачное расследование преступлений против демонстрантов.

Ранее введенные против Минска санкции коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур.