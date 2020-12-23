Николая Платошкина оставили под домашним арестом до марта

23 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Николай Платошкин в Мосгорсуде 31.08.20 (2020) | Фото: vk.com/platoshkin.nikolay

Николая Платошкина оставили под домашним арестом до марта

Басманный суд продлил меру пресечения Николаю Платошкину до 2 марта. Дипломат, учёный, создатель движения "За новый социализм" находится под домашним арестом уже 202 дня.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня сторонники политика приехали в Москву из разных регионов, в том числе из Ульяновска, Краснодара и Ростова. Впрочем, некоторые из них и не верят в то, что исход заседания может отличаться от предыдущих. В зал суда под предлогом карантина не допустили посторонних. Депутат МГД Евгений Ступин рассказал о том, что его не пустили даже после того, как он предоставил удостоверение, хотя на суды по другим делам ему удавалось попадать. По мнению депутата, причина, вероятно, в каких-то распоряжениях именно по данному процессу.

Депутат МГД Евгений Ступин у Басманного суда 23.12.2020(2020)|Фото: Youtube.com Канал "За новый социализм"

Собравшиеся у здания Басманного суда по делу Николая Платошкина(2020)|Фото: Ютуб-канал "Николай Платошкин"

"Видимо, судебной системы в России фактически не существует, а просто выполняется заказ сверху", - рассказала Анжелика Глазкова, супруга политика.

Николай Платошкин у здания Басманного суда(2020)|Фото: Ютуб-канал "Николай Платошкин"

Собравшиеся у здания Басманного суда по делу Николая Платошкина(2020)|Фото: Ютуб-канал "Николай Платошкин"

Сторона защиты Платошкина отмечает, что следствие было окончено еще 30 ноября, но им дали возможность ознакомиться с делом только на 80%. Адвокаты не исключают, что это сделано намеренно, чтобы снова продлить меру пресечения - до марта.

Напомним, Платошкин был задержан 4 июня по подозрению в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Организацию "За новый социализм" следствие сочло "радикальным общественно-политическим движением".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Николая Платошкина оставили под домашним арестом до марта

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Платошкин, суд, За новый социализм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.12.2020 11:42 Мск Платошкин оказался единственным фигурантом дела о призывах к беспорядкам
Ранее 03.12.2020 14:41 Мск Следствие сочло движение "За новый социализм" радикальным
Ранее 26.11.2020 15:56 Мск Николай Платошкин останется под домашним арестом до следующего года
Ранее 28.10.2020 15:50 Мск Сорвалось заседание Басманного суда по продлению домашнего ареста Платошкину
Ранее 31.08.2020 15:47 Мск Мосгорсуд отказался освободить Платошкина из-под домашнего ареста
Ранее 30.07.2020 12:06 Мск Басманный суд оставил Николая Платошкина под домашним арестом до ноября
Ранее 30.07.2020 09:56 Мск Сторонники Платошкина собираются у Басманного суда
Ранее 06.07.2020 12:55 Мск Суд оставил Платошкина под домашним арестом
Ранее 04.06.2020 20:47 Мск Платошкина отправили под домашний арест
Ранее 04.06.2020 20:04 Мск Сторонник Платошкина заявил о повсеместной подаче обращений на проведение массовых мероприятий 6 июня
Ранее 04.06.2020 16:26 Мск Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков, он задержан

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети