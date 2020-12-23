Николая Платошкина оставили под домашним арестом до марта

Басманный суд продлил меру пресечения Николаю Платошкину до 2 марта. Дипломат, учёный, создатель движения "За новый социализм" находится под домашним арестом уже 202 дня.

Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня сторонники политика приехали в Москву из разных регионов, в том числе из Ульяновска, Краснодара и Ростова. Впрочем, некоторые из них и не верят в то, что исход заседания может отличаться от предыдущих. В зал суда под предлогом карантина не допустили посторонних. Депутат МГД Евгений Ступин рассказал о том, что его не пустили даже после того, как он предоставил удостоверение, хотя на суды по другим делам ему удавалось попадать. По мнению депутата, причина, вероятно, в каких-то распоряжениях именно по данному процессу.

"Видимо, судебной системы в России фактически не существует, а просто выполняется заказ сверху", - рассказала Анжелика Глазкова, супруга политика.

Сторона защиты Платошкина отмечает, что следствие было окончено еще 30 ноября, но им дали возможность ознакомиться с делом только на 80%. Адвокаты не исключают, что это сделано намеренно, чтобы снова продлить меру пресечения - до марта.

Напомним, Платошкин был задержан 4 июня по подозрению в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Организацию "За новый социализм" следствие сочло "радикальным общественно-политическим движением".