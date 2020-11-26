26 Ноября 2020
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Политика В России
Николай Платошкин (2019) | Фото: Накануне.RU

Николай Платошин останется под домашним арестом до следующего года

Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин встретит Новый год под домашним арестом. Басманный суд оставил в силе решение о продлении этой меры пресечения до 2-го января 2021 г.

Адвокат политика сообщил о намерении подать жалобу, но признал, что на успех в кассационной инстанции шансы тоже невелики. По его словам, ни следователь, ни государственный обвинитель не приняли во внимание данные лингвистическоой экспертизы о том, что в речах Платошкина отсутствует состав преступления.

""Дело" Платошкина всё больше абсурдизируется - его так и не начали рассматривать по существу, а практика подсказывает, что следствие и суд могут пройти в кратчайшие сроки (как, например, с Ефремовым), а могут затянуться на годы, как, например, в деле Даниила Константинова, которому предъявили обвинение в убийстве ножом, нарисованным на листке бумаге "главным свидетелем" - уголовником-рецидивистом с большим стажем. Затягивание дела Платошкина говорит о том, что следствию и суду нечего предъявить, а высосать обвинение из пальца не получается в силу скудости фантазии. Пока силовики-пинкертоны мучительно напрягаются в поисках креатива, срок домашнего ареста бесконечно продлевается", - отмечает левый политик Дарья Митина.

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Николай Платошин останется под домашним арестом до следующего года

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Теги: Платошкиин, Митина, суд



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