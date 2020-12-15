Платошкин оказался единственным фигурантом дела о призывах к беспорядкам

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции политологу и лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину, сообщает "Коммерсантъ".

По данным источников издания, расследование завершено, в деле фигурирует он один. Теперь Платошкин и его адвокаты будут изучать материалы дела.

Историк, напомним, останется под домашним арестом как минимум до 2 января следующего года. 4 июня он был задержан по подозрению в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Организацию "За новый социализм" следствие сочло "радикальным общественно-политическим движением".