Сорвалось заседание Басманного суда по продлению домашнего ареста Платошкину

Заседание Басманного суда на котором должен был решиться вопрос о продлении домашнего ареста лидеру движения "За новый социализм" Николаю Платошкину не состоялось. Несколько десятков сторонников движения собрались у входа в здание суда. Среди них оказался и отец политика Николай Иванович. Он рассказал, что поддерживает связь с сыном, который, находясь под арестом, держится благодаря "пролетарской закваске", играет в шахматы, пишет книгу и изучает польский язык. Однако в зал заседаний его также не пустили.

Чуть позже стало известно, что по неизвестным причинам не смогли явиться адвокаты обвиняемого и рассмотрение не состоялось.

Срок домашнего ареста Николая Платошкина истекает второго ноября. 4 июня он был задержан по подозрению в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Пятого сентября поступала информация о том, что лидер движения "За новый социализм" был госпитализирован и якобы даже попадал в реанимацию.