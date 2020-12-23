23 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
(2011) | Фото:uznayvse.ru

Глава "Газпром-медиа" Жаров объяснил, почему закрывается "Дом-2"

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров, недавно возглавивший холдинг "Газпром-медиа", объяснил, почему телеканал ТНТ закрывает флагманское реалити-шоу "Дом-2".

"Дом-2" — история, которая долго была успешной, при этом она очень дорогая в производстве. Холдинг ставит перед ТНТ новые амбициозные задачи как по аудиторным, так и по финансовым показателям. У канала есть очевидные сильные стороны — это юмор в любых форматах и сериалы, на них канал и будет делать ставку", - пояснил Жаров в интервью "Коммерсанту".

Но он также отметил, что изменение аудитории телеканала влечет и к изменению стратегии, а следом – форматов.

"У ТНТ аудитория устойчивая, но многие из этих зрителей женились и вышли замуж, у них родились дети. Значит, канал должен быть таким, чтобы его можно было смотреть с еще одним поколением. То есть контент должен становиться в определенных временных слотах помягче, чтобы ты не стеснялся посадить рядом дочку и вместе с ней посмотреть сериал", - говорит глава "Газпром-медиа".

Жаров сообщил, что вечерний прайм-тайм теперь поделен на время для семейного просмотра (с 20 часов) и на время для взрослых, которые "любят пожестче" (с 22 часов), но ни в один из этих форматов не вписывается "Дом-2".

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Глава "Газпром-медиа" Жаров объяснил, почему закрывается "Дом-2"

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Теги: александр жаров, газпром-медиа, тнт, дом-2, аудитория



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