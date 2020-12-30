30 Декабря 2020
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Ольга Бузова Ксения Собчак Дом-2 (2019) | Фото:Instagram.com/buzova86

"Дом-2" в конце своего существования стал убыточным

Одной из причин закрытия реалити-шоу "Дом-2" на ТНТ стала убыточность проекта. Об этом сообщил глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.
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"Спорное заявление, что зрителем этой программы оставалось молодое поколение. Дело в том, что проекту "Дом-2" исполнилось более 15 лет. И безусловно, предельно популярный в начале, да и в середине и на пике своего развития, он стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным", - цитирует Жарова "Интерфакс".

Руководство подсчитало убытки, и после нескольких попыток изменить формат было принято решение о закрытии шоу.

Ранее Жаров говорил, что ТНТ должен изменяться вслед за своей аудиторией. Люди, которые раньше смотрели "Дом-2", повзрослели, завели детей, и теперь их интересует совсем другой контент.

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"Дом-2" в конце своего существования стал убыточным

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Теги: дом-2, убытки, газпром-медиа, александр жаров, аудитория



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Ранее 23.12.2020 09:01 Мск Глава "Газпром-медиа" Жаров объяснил, почему закрывается "Дом-2"

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