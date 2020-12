Валентин Катасонов: Хозяева денег намерены конвертировать свои капиталы во власть нового типа

В последние месяцы все чаще возникает предположение, что состояние общества, именуемое по-английски lockdown, то есть закрытие предприятий, изоляция людей, стран, не кончится никогда. Это ощущение имеет под собой основания и не исключено, что восходит к планам "глобальных элит, задумавших создание новой системы, где человек будет поставлен под жесткий контроль". Об этом на сайте Фонда стратегической культуры пишет председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова, профессор, д.э.н. Валентин Катасонов.

На майской онлайн-конференции Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе его основатель Клаус Шваб вместе с сыном британской королевы Елизаветы II принцем Чарльзом вбросил в обращение термин The Great Reset - великая перезагрузка, великая перестройка. О том, что это программный концепт, свидетельствует тот факт, что уже через несколько дней на сайте ВЭФ появилась страница под названием The Great Reset. Эту тему подхватили многие политики, включая Джо Байдена, Бориса Джонсона. Ее продвигают IT-гиганты: Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft. А в ноябре The New York Times назвала всех, кто не согласен с "великой перестройкой", сторонниками "теории заговора". В конце года Шваб уже выпустил книгу "Ковид-19: Великая перезагрузка", в которой очертил контуры будущего глобального порядка и заявил, что привычной жизни уже не будет никогда.

Примечательно, что сам Шваб и анонсировал создание единого планетарного государства с единым правительством , которое будет жестко контролировать людей и подавлять несогласных. Экономика будет централизованно управляться гигантскими монополиями, частная собственность будет уничтожена, наличные деньги будут отменены. Произойдет переход к "зеленой" энергетике с уничтожением промышленности. Будут введены лимиты на потребление воды, электричества, продуктов, мяса, население будет сокращаться, так как "чем больше демографический рост… тем выше риск новых пандемий". Это произойдет в том числе за счет массовой роботизации и вытеснения "лишних" людей. Массовая цифровизация поставит под контроль каждого, так как "чтобы положить конец пандемии, необходимо создать всемирную сеть цифрового контроля ". Будут введены принудительная вакцинация, санитарный паспорт с установлением ограничений и наказаний для тех, кто не захочет отдавать свое тело. Таков в общих чертах план глобальных правящих кругов, о котором они сами открыто говорят и пишут.

Одним из ключевых понятий "великой перестройки" является инклюзивный капитализм, с хранителями которого недавно встречался папа римский. Катасонов отмечает, что этот термин был введен совсем недавно. Он полагает, что финансовый кризис 2007-2009 гг. окончательно убедил глобальную элиту в том, что существующая модель мировой капиталистической системы полностью себя изжила. Термин "инклюзивный капитализм" придумала Линн де Ротшильд, о чем заявила на конференции в Лондоне в мае 2014 года исполнительный директор МВФ Кристин Лагард. Историк Андрей Фурсов обращал внимание на то, что из уст Лагард еще в 2012 году фактически прозвучала заявка на новую социальную систему и демонтаж капитализма.

Основная идея инклюзивного капитализма в том, чтобы отказаться от принципа максимизации прибыли и конвертировать прибыль во власть нового типа. Компании должны становиться "социально ответственными", инклюзивными и подменять собой государство, которое будет поглощатьcя крупнейшими корпорациями.

"Пресловутый инклюзивный капитализм – это дымовая завеса над планами глобальной элиты на пути к будущему, которое можно назвать и посткапитализмом, и новым феодализмом, и новым рабовладельческим строем. Глобальная элита готова отказаться от продолжения погони за прибылью, но она ни при каких обстоятельствах не откажется от власти. "Великая перестройка" задумана для сохранения и укрепления этой власти. Хозяева денег намерены конвертировать свои капиталы в абсолютное мировое господство", - заключает Катасонов.

Политолог Сергей Михеев назвал анонсированную систему "цифровым феодализмом".