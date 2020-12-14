Ватикан и глобальные корпорации анонсировали создание новой социальной системы

14 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Франциск и Варфоломей (2016) | Фото: miopapa.it

Ватикан и глобальные корпорации анонсировали создание новой социальной системы

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета по инклюзивному капитализму с Ватиканом. Это партнерство между крупнейшими мировыми корпорациями и Ватиканом с целью "объединения моральных и рыночных императивов для преобразования капитализма в мощную силу на благо человечества".
Читайте также:

Моральное руководство Советом, как указано, осуществляется римским папой Франциском и кардиналом Питером Турксоном. Совет возглавляет группа мировых лидеров, известных как Хранители инклюзивного капитализма, которые ежегодно встречаются с папой и кардиналом Турксоном. За ними активы на сумму более 10,5 трлн долларов под управлением компаний с более чем 200 млн рабочих в более чем 163 странах. Совет призывает изменить капитализм в сторону большей инклюзивности и устойчивости.

Выступая перед хранителями, Франциск призвал срочно создать новую экономическую систему, которая была бы способной решать стоящие перед человечеством задачи. В свою очередь, хранители взяли на себя обязательства по продвижению инклюзивного капитализма.

Основатель Совета и управляющий партнер Inclusive Capital Partners Линн Форестер де Ротшильд сказала, что капитализм пора сменить на "более устойчивую" модель. Напомним, под "устойчивым развитием" в документах ООН фактически подразумевается уничтожение института семьи и сокращение населения планеты. В заявлении о руководящих принципах инклюзивного капитализма на сайте Совета говорится как раз о целях "устойчивого развития" ООН, которые он поддерживает. Совет позиционирует себя как организация по изменению планеты в целом под предлогом "инклюзивности" и устойчивости.

Аналитическая группа "Катехон" пишет, что на верхушке пирамиды Совета находится управляющая структура, которая называется "стражи". Всего существует 27 таких "стражей". По совпадению, в масонстве 27-я степень - это "властительный начальник храма", защищающий доктрины и принципы и следящий за исполнением предписаний, которые выдаются высшими чинами ордена. В числе стражей исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен, генсек Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа, председатель Visa Inc. Альфред Келли, президент Фонда Рокфеллеров Раджив Шах, президент Фонда Форда Даррен Уолкер и др.

Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский пишет, что по факту речь идет о попытке публичной декларации создания мирового правительства, которое будет сотрудничать с единой мировой религией.

"Думаю, что рано или поздно в новом мировом правительстве понадобится должность президента, который должен будет по сути управлять миром светским и миром религии", - считает эксперт.

Накануне.RU еще несколько лет назад писало, что Ватикан пытается создать единую синкретическую мировую религию под своим руководством. Очередным шагом в этом направлении станет объединение Ватикана с православным миром в лице Фанара, который признает первенство папы, "как это было в первом тысячелетии". Это неоднократно подтверждал экуменический патриарх Варфоломей. Объединение, вероятно, произойдет в 2025 году, когда будет отмечаться 1700-летие Первого Вселенского Собора.

Ранее бывший папский нунций в США архиепископ Карло Мария Вигано заявил, что Франциск строит единую мировую религию без догм и морали.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ватикан и глобальные корпорации анонсировали создание новой социальной системы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ватикан, религия, капитализм



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети