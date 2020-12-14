Ватикан и глобальные корпорации анонсировали создание новой социальной системы

В Нью-Йорке состоялось заседание Совета по инклюзивному капитализму с Ватиканом. Это партнерство между крупнейшими мировыми корпорациями и Ватиканом с целью "объединения моральных и рыночных императивов для преобразования капитализма в мощную силу на благо человечества".

Моральное руководство Советом, как указано, осуществляется римским папой Франциском и кардиналом Питером Турксоном. Совет возглавляет группа мировых лидеров, известных как Хранители инклюзивного капитализма, которые ежегодно встречаются с папой и кардиналом Турксоном. За ними активы на сумму более 10,5 трлн долларов под управлением компаний с более чем 200 млн рабочих в более чем 163 странах. Совет призывает изменить капитализм в сторону большей инклюзивности и устойчивости.

Выступая перед хранителями, Франциск призвал срочно создать новую экономическую систему, которая была бы способной решать стоящие перед человечеством задачи. В свою очередь, хранители взяли на себя обязательства по продвижению инклюзивного капитализма.

Основатель Совета и управляющий партнер Inclusive Capital Partners Линн Форестер де Ротшильд сказала, что капитализм пора сменить на "более устойчивую" модель. Напомним, под "устойчивым развитием" в документах ООН фактически подразумевается уничтожение института семьи и сокращение населения планеты. В заявлении о руководящих принципах инклюзивного капитализма на сайте Совета говорится как раз о целях "устойчивого развития" ООН, которые он поддерживает. Совет позиционирует себя как организация по изменению планеты в целом под предлогом "инклюзивности" и устойчивости.

Аналитическая группа "Катехон" пишет, что на верхушке пирамиды Совета находится управляющая структура, которая называется "стражи". Всего существует 27 таких "стражей". По совпадению, в масонстве 27-я степень - это "властительный начальник храма", защищающий доктрины и принципы и следящий за исполнением предписаний, которые выдаются высшими чинами ордена. В числе стражей исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен, генсек Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурриа, председатель Visa Inc. Альфред Келли, президент Фонда Рокфеллеров Раджив Шах, президент Фонда Форда Даррен Уолкер и др.

Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский пишет, что по факту речь идет о попытке публичной декларации создания мирового правительства, которое будет сотрудничать с единой мировой религией.

"Думаю, что рано или поздно в новом мировом правительстве понадобится должность президента, который должен будет по сути управлять миром светским и миром религии", - считает эксперт.

Накануне.RU еще несколько лет назад писало, что Ватикан пытается создать единую синкретическую мировую религию под своим руководством. Очередным шагом в этом направлении станет объединение Ватикана с православным миром в лице Фанара, который признает первенство папы, "как это было в первом тысячелетии". Это неоднократно подтверждал экуменический патриарх Варфоломей. Объединение, вероятно, произойдет в 2025 году, когда будет отмечаться 1700-летие Первого Вселенского Собора.

Ранее бывший папский нунций в США архиепископ Карло Мария Вигано заявил, что Франциск строит единую мировую религию без догм и морали.