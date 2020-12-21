21 Декабря 2020
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Студенты (2020) | Фото: Накануне.RU

В правительстве озаботились платой за обучение в вузах, где ввели дистанционку

Спустя почти год после того, как вузы впервые перешли на онлайн-обучение, государство озаботилось вопросом перерасчета платы за такое образование. До сих пор вузы отказывались в большинстве своем делать студентам скидки за образование в измененном формате. Многие учащиеся пытались обращаться в суд, а в минувший четверг вопрос был донесен до президента страны на ежегодной пресс-конференции.
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И уже сегодня на сайте правительство появилось распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина о необходимости до 15 февраля 2021 года проработать вопрос "возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведётся преимущественно в онлайн-формате". Работать над проблемой будет Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин. Примечательно, что раньше студенты жаловались, мол, Минобрнауки самоустранилось от проблемы, оставив учащихся и вузы наедине друг с другом и с проблемами, в которых, в общем-то, не виновата ни та, ни другая сторона.

Эксперты не раз отмечали, что в сложившихся обстоятельствах расходы по компенсации убытков студентам и вузам могло бы взять на себя государство – это не такие уж большие средства. Но с весны правительство не пыталось пойти дальше рекомендации о неповышении платы за обучение.

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В правительстве озаботились платой за обучение в вузах, где ввели дистанционку

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Теги: студенты, образование, плата за обучение, правительство



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