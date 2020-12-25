В России обсуждается снижение стоимости дистанционного обучения в вузах

Минобрнауки прорабатывает вопрос снижения стоимости дистанционного обучения в вузах.

Как сообщил глава ведомства Валерий Фальков, основанием для снижения стоимости может быть ненадлежащее качество обучения. Сегодня около 3 млн российских студентов обучаются дистанционно (64%), сообщает "Россия 1".

Напомним, спустя почти год после того, как вузы впервые перешли на онлайн-обучение, государство озаботилось вопросом перерасчета платы за такое образование. До сих пор вузы отказывались в большинстве своем делать студентам скидки за образование в измененном формате. Многие учащиеся пытались обращаться в суд, а в минувший четверг вопрос был донесен до президента страны на ежегодной пресс-конференции.