Студентов МГУ и УрФУ назвали начинателями похода против онлайн-обучения: "Довольных нет ни в одном вузе"

Студентов из Екатеринбурга и Москвы, начавшими судебные разбирательства с вузами из-за стоимости обучения в онлайн-формате, назвали начинателями похода, в который, по сути, готовы вступить все студенты-платники. А таких в России сейчас большинство – они составляют до 60% от всего студенчества, рассказал на пресс-конференции в НСН председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

Он отметил, что студенты МГУ стали "флагманом", за которым пошли в поход на систему и все остальные. "Не довольны студенты в абсолютно всех регионах страны. и если весной еще была надежда, что это все быстро закончится, сегодня уже все вузы нам пишут. И СПбГУ, и УрФУ уже писали письма ректорам.

Цапко отмечает, что больше всего вопросов к позиции Минобрнауки России, которое фактически самоустранилось: идите в суд, решайте вопросы с вузами сами. Адвокат группы студентов, подавших в суд, Флоранс Ленская соглашается: государство могло бы помочь вузам и вернуть студентам деньги, ведь помогают сейчас бизнесу. Ленская отмечает, что многие студенты просто боятся подать голос и потребовать перерасчет. Цапко подтверждает: многие могли бы разорвать договор с вузом, но тогда за ними сразу явится военкомат. Или диплом получится получить на полгода (в лучшем случае) позже, а на выпускном курсе это имеет значение.

Глава студенческого союза говорит, что перерасчеты в неформальных разговорах поддерживают многие ректоры, но они не хотят остаться наедине со студентами, без поддержки государства.

"Студенты платят не только за аудиторную нагрузку. Это социокультурная, например, деятельность. Пользование научными центрами, библиотеками, любой инфраструктурой. Это все входит в стоимость. А студенты сейчас всего этого не получают. Говорить, что даже самый замечательный преподаватель в мониторе это и есть услуга – это неправильно", - говорит Цапко.