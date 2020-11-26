"Онлайн-обучение – это конец, крах российского образования" – адвокат студентов-очников

Онлайн-обучение, на которое перешло большинство российских вузов, не является в полной степени дистанционным. Вузы не были готовы к форсмажору и – в большинстве своем – не пытаются выправить ситуацию. Из-за этого, в первую очередь, страдают студенты и преподаватели, считает адвокат группы российских студентов-платников Флоранс Ленская. Ее подопечные обратились в суд, чтобы добиться от вузов возврата денег за фактически не оказанные услуги.

Ленская оценивает шансы на успех в суде достаточно высоко. "Люди пришли получать очное образование. Они знали, за что платят и за какие методики. Случается экстренная ситуация, все меняется. Произошли изменения, которые должны повлечь за собой изменения других весомых условий договора. Это цена. Существенно изменилась подача материала, качество подачи материала, изменилось взаимодействие между студентами и преподаватели (последние поставлены в тяжелые условия, они были неподготовлены и не могли осуществить все свои преподавательские функции). Качество не отвечало тем требованиям, на которые рассчитывали студенты. И стоимость такого обучения должна быть скорректирована. Это Гражданский кодекс и закон о защите прав потребителей", - отметила адвокат на пресс-конференции в НСН.

Юрист указывает на тот факт, что вузы могут себе позволить сделать перерасчеты, поскольку не использовали часть денег: они перешли на дистант почти сразу после начала учебного года. Она также отмечает, что ни МГУ, ни другие крупные вузы, не говоря уж о мелких, не спешат тратиться на переобучение преподавателей и подготовку дистанционных методик обучения.

При этом пока эксперты не готовы назвать размер скидки, на которую могут претендовать студенты, поскольку нельзя сравнить существующую форму обучения с онлайн-курсами или настоящим дистанционным обучением. Даже в законе нет речи о том формате общения, который сейчас можно наблюдать между преподавателями и студентами.

"Нет таких вузов, где довольны дистанционкой. Дистанционка – это вообще не применимая к нам система. Я думаю, это все пройдет, решиться проблема со студентами, но вопрос надо решать, надо налаживать систему. Онлайн-обучение – это полностью конец, крах российского образования", - полагает Ленская.