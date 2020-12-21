В челябинском отделении "Деловой России" назначен новый руководитель

Экс-депутат ЗСО Константин Захаров покинул пост председателя челябинского отделения общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Новым руководителем назначен вице-спикер ЗСО Владимир Павлов, передает корреспондент Накануне.RU.

"На очередном общем собрании Челябинской Деловой России передал бразды правления отличному лидеру - Володе Павлову! Очень горд за нашу команду, которую возглавлял почти 10 лет и которой благодарен за совместное развитие и успехи! Уверен, что предстоит много интересной и нужной людям работы, которая Вам по плечу", - написал на своей странице в Facebook Константин Захаров.

Константин Захаров с 2005 года трижды избирался депутатом Законодательного собрания Челябинской области. В этом году в областной парламент он не прошел.