Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию брата юмориста Незлобина к мэрии

Свердловский областной суд готов рассмотреть апелляцию по иску бывшего начальника управления культуры Полевского Максима Незлобина к мэрии города.

Напомним, речь шла о трудовом споре: Незлобин пытался восстановиться на муниципальной службе в связи с увольнением по инициативе работодателя. В октябре иск брата бывшего резидента Comedy Club Александра Незлобина был удовлетворен частично: Полевской городской суд восстановил Максима Незлобина на его должности в управлении культуры. Также экс-чиновник требовал взыскать с мэрии упущенный заработок за то время, пока он был без работы, но в этой части суд отказал.

В ноябре данное решение было обжаловано. Апелляционную жалобу подали представитель прокуратуры и сам Максим Незлобин.

Как сообщается в электронной картотеке суда, в конце минувшей недели дело поступило в Свердловский областной суд. Оно уже передано судье Татьяне Редозубовой, но дата рассмотрения пока не назначена. Возможно, это произойдет уже в следующем году.

Ранее Незлобин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. После этого он и был уволен из управления культуры. Сейчас исполняющей обязанности руководителя ведомства является Елена Смышляева.