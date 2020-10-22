Брат бывшей звезды Comedy Club восстановился на работе, выиграв суд у мэрии

Стали известны подробности решения суда по иску бывшего начальника управления культуры Полевского Максима Незлобина к мэрии уральского города.

Напомним, речь шла о трудовом споре: Незлобин пытался восстановиться на муниципальной службе в связи с увольнением по инициативе работодателя. Рассмотрение дела по существу состоялось в среду, 21 октября. В итоге иск брата бывшей звезды Comedy Club Александра Незлобина был удовлетворен частично.

Как сообщили Накануне.RU в Полевском городском суде, принято решение о восстановлении Максима Незлобина на его должности в управлении культуры. Также он требовал взыскать с мэрии упущенный заработок за то время, пока был без работы, но в этой части суд отказал.

Напомним, ранее Незлобин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. После этого чиновника уволили с должности начальника управления культуры. Исполняющей обязанности руководителя ведомства была назначена Елена Смышляева.