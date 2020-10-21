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Общество Свердловская область Уральский ФО
полевской (2009) | Фото: Накануне.ru

Иск брата экс-звезды Comedy Club к мэрии "удовлетворен частично"

Суд Полевского вынес решение по иску бывшего начальника местного управления культуры Максима Незлобина к мэрии уральского города.
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Напомним, речь идет о трудовом споре: Незлобин пытался восстановиться на муниципальной службе в связи с увольнением по инициативе работодателя. Рассмотрение дела по существу состоялось сегодня, 21 октября.

Как сообщили Накануне.RU в Полевском городском суде, иск удовлетворен частично. Подробности пока неизвестны.

Стоит отметить, что весной этого года Максим Незлобин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. После этого чиновник был уволен с должности начальника управления культуры. Сейчас и.о. руководителя ведомства является Елена Смышляева.

Максим является братом бывшей звезды Comedy Club Александра Незлобина.

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Иск брата экс-звезды Comedy Club к мэрии "удовлетворен частично"

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Теги: Незлобин, мэрия, Полевской, суд, Comedy Club



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