Пройти реабилитацию в санаториях Сочи после COVID-19 планируют более двух тысяч россиян

Более двух тысяч россиян забронировали путевки в санаториях Сочи по программам реабилитации после коронавируса на 2021 год, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента курортов и туризма Сочи Светлану Батяйкину.

По ее словам, гости приезжают из разных регионов: Московской области, Самары, Тульской области, Якутии, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Специальные программы по реабилитации после COVID-19 разработали 22 санатория. Их продолжительность от недели до 21 дня. По итогам текущего года программами воспользовались уже около 900 россиян. В программах реабилитации врачи применяют ингаляции, спелеолечение в соляной пещере, парафино-озокеритовые и грязевые аппликации на грудной отдел, сухие углекислые ванны, магнитотерапию и многие другие. Основным лечебным фактором медицинской программы "Легкое дыхание", разработанной санаторием "Октябрьский", является лечение искусственной воздушной средой.