В поселке Большой Исток разыскивается мужчина, подозреваемый в педофилии

Следственный отдел по г. Сысерть областного СКР устанавливает личность мужчины, который подозревается в совершении действий сексуального характера по отношению к малолетним. Уголовное дело уже возбуждено.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону, с 1 по 17 августа текущего года у дома по улице Гагарина в п. Большой Исток мужчина совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней 2012 г.р.. Позже, 24 августа, в этом же месте подозреваемый также преступил закон в отношении несовершеннолетних 2012 и 2010 г.р.

Камерам наружного видеонаблюдения удалось заснять мужчину: на вид 40-50 лет, славянская внешность, рост около 180-190 см, седые (или крашеные) волосы, крепкое телосложение. В момент совершения преступления был одет в синюю кофту с длинным рукавом, темно-синие джинсы (возможно, черные), темную обувь.

"Розыском злоумышленника занимаются сыщики уголовного розыска ОВД Сысерти совместно с коллегами из регионального главка МВД. На причастность к преступлению оперуполномоченные проверяют, в том числе, ранее судимых за аналогичные деяния, ведущих асоциальный образ жизни, наркозависимых граждан и состоящих на психиатрическом учёте в медицинских клиниках", - отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Если вы узнали человека на видео или вам что-либо известно о его личности или местонахождении, убедительная просьба обратиться в дежурную часть МО МВД России "Сысертский" (с дислокацией в городе Арамили) по номеру: 8(34374)3-19-90.