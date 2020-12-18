18 Декабря 2020
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Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Эксперт – о решении CAS: Два года – лишь перевалочный пункт

Накануне решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в рамках спора между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) российским спортсменам запрещено выступать на соревнованиях под флагом и с гимном страны ближайшие два года – до 16 декабря 2022 г.
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Решение CAS прокомментировал спортивный эксперт, член экспертного совета по физической культуре и спорту при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, экс-член президиума ВФЛА Алексей Кустов. Его экспертное мнение – для Накануне.RU:

бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (с 2002 по 2008 год), член партии ЛДПР Алексей Кустов(2017)|Фото: mk.ru– WADA просило четыре года, нам дали два – я считаю, что это только часть наказания. Дисквалифицировали нас выборочно, отстранив только от олимпийских, паралимпийских игр и от чемпионатов мира. При этом мы можем проводить, к примеру, кубки мира в разных соревнованиях на территории России. Это разница по отношению к тому, что было раньше. Можно сейчас написать на форме слово "Россия", но точно таким же шрифтом и писать рядом "нейтральный спортсмен". Это очередное унижение. Здесь, конечно, катастрофа в том, что нас в очередной раз лишили и гимна, и флага, хотя наши спортсмены финансируются исключительно за счёт бюджетных средств, то есть государство платит, а наши пенсионеры, к примеру, не доедают и не допивают при этом. РУСАДА при этом должна теперь в течение 90 дней выплатить WADA 1,27 млн долларов в качестве компенсации расходов (с 2019 по 2020 год, – прим.) и 452 тыс. за делопроизводство.

Чиновники опять заставляют наших спортсменов страдать, ничего не принимают для выхода из ситуации. На примере лёгкой атлетики: 30 ноября опять выбрали на пост президента человека, который никакого отношения к лёгкой атлетике не имеет. И государство своим волевым решением поставило Петра Иванова. Зачем?!

Мне также интересно, кто больше вреда нанёс – предатель Григорий Родченков (информатор Всемирного антидопингового агентства, – прим.) или Анфиса Резцова (биатлонистка и лыжница, трёхкратная олимпийская чемпионка, – прим.)? Которая накануне принятия решения высказалась, что принимала запрещённые препараты, сдав Данилову, Егорову и Лазутину (российские лыжницы, – прим.). Только фамилии Вяльбе (лыжница, ныне – президент федерации лыжных гонок России, – прим.) не хватает! Это же надо так своевременно об этом рассказывать!

Ситуация давно вышла из под контроля. Международные инстанции нами манипулируют уже как только хотят. И эти два года – это только перевалочный пункт. Будет продолжение, я в этом не сомневаюсь.

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Эксперт – о решении CAS: Два года – лишь перевалочный пункт

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Теги: Спортсмены, флаг, гимн, CAS, РУСАДА, WADA, Алексей Кустов



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