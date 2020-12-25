25 Декабря 2020
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сборная России Рио-2016 (2016) | Фото:life.ru

Россия не препятствует публикации полного решения CAS – Матыцин

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российская сторона не препятствует публикации полного отчета о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу допуска российских спортсменов на соревнования в ближайшие два года. Ранее о таком противодействии сообщила газета New York Times.

"Меня вот много раз цитировали, когда я говорил, что лучше уж ужасный конец, чем ужас без конца. Это (решение CAS – прим. ред.) не ужасный конец. Конечно, это ведет к наложению санкций. Но это на два года, спортсмены будут везде допущены. Надеюсь, что все крупные мероприятия, которые уже запланированы к проведению на территории нашей страны, не будут отменены", - прокомментировал Матыцин на пресс-конференции.

"Сегодня мы конечно должны решать главную задачу – как выстроить систему спорта, чтобы не повторять ошибок, допущенных в прошлом. Чтобы создать систему противодействия допингу. Надо эту страницу перевернуть, проанализировать и идти дальше", - добавил министр.

Он напомнил, что решение о публикации полного отчета будет за сторонами разбирательства – ВАДА и РусАДА, а Минспорта России тут не участвует.

"Российская сторона не препятствует совершенно точно, нам нечего скрывать. Мы самодостаточная страна, мы один из самых надежных партнеров мирового спорта, стандарты проведения соревнований в России всегда были самыми высокими, мы готовы делиться и своим опытом всегда. Россия оказалась под перекрестным огнем по событиям, связанным с допингом. Мы готовы сотрудничать, искоренять допинг. В период пандемии рекордное количество проб было взято у российских спортсменов. Давайте посмотрим, какое будет финальное решение у сторон, участвующих в процессе", - заключил министр.

Он подтвердил, что Россия может лишиться тех соревнований, решение о месте проведения которых будет приниматься в ближайшие два года. Так, Красноярск больше не сможет претендовать на право проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году, хотя до сих пор он оставался единственным претендентом на эти соревнования. Матыцин отметил, что по тем соревнованиям, где уже заключены контракты на проведение, есть финансовые и юридические обязательства, отмен не будет.

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Россия не препятствует публикации полного решения CAS – Матыцин

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Теги: олег матыцин, минспорт, cas, допинговый скандал, публикация отчета, вада, русада



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Ранее 18.12.2020 10:55 Мск Эксперт – о решении CAS: Два года – лишь перевалочный пункт

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