Суд запретил российским спортсменам выступать под своим флагом до декабря 2022 года

Решением спортивного арбитражного суда (CAS) в рамках спора между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), российским спортсменам запрещено выступать под флагом страны. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 г.

При этом WADA настаивал на отстранении спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях сроком на четыре года. Исполком также добивался лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Причина - манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

На данный момент, по решению суда РУСАДА обязуется выплатить 1,27 долларов компенсации, которые WADA понес с января прошлого года. Предусмотрен также запрет на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира на территории РФ. При этом санкции не распространяются на континентальные соревнования, как например матчи Евро в следующем году и финал Лиги чемпионов в 2022 г.

Напомним, что сегодня на пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос, касающийся щепетильной ситуации с футболистом Артемом Дюбой. Как подмечает Тelegram –канал МАРДАН, вопрос от журналистки Матч ТВ особенно дико смотрелся на фоне решения CAS. При этом мировая пресса, словно и не заметила пресс-конференцию, сосредоточив свое внимание на лишении России выступать в соревнованиях под национальным флагам.