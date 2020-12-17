17 Декабря 2020
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Спорт В России
болельщик, футбол, ЧМ-2018, флаг России (2018) | Фото: Накануне.RU

Суд запретил российским спортсменам выступать под своим флагом до декабря 2022 года

Решением спортивного арбитражного суда (CAS) в рамках спора между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и  Всемирным антидопинговым агентством (WADA), российским спортсменам запрещено выступать под флагом страны. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 г.

При этом WADA настаивал на отстранении спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях сроком на четыре года. Исполком также добивался лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Причина - манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

На данный момент, по решению суда РУСАДА обязуется выплатить 1,27 долларов компенсации, которые WADA понес с января прошлого года. Предусмотрен также запрет на проведение Олимпийских игр и чемпионатов мира на территории РФ. При этом санкции не распространяются на континентальные соревнования, как например матчи Евро в следующем году и финал Лиги чемпионов в 2022 г.

Напомним, что сегодня на пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос, касающийся щепетильной ситуации с футболистом Артемом Дюбой. Как подмечает Тelegram –канал МАРДАН, вопрос от журналистки Матч ТВ особенно дико смотрелся на фоне решения CAS. При этом мировая пресса, словно и не заметила пресс-конференцию, сосредоточив свое внимание на лишении России выступать в соревнованиях под национальным флагам.

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Суд запретил российским спортсменам выступать под своим флагом до декабря 2022 года

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Теги: суд, Олимпийские игры, спортсмены, флаг, CAS, РУСАДА, WADA



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