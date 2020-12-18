"Беспредел": Россия оспорит запрет Путину посещать Олимпиады и чемпионаты мира

Россия оспорит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить президенту РФ Владимиру Путину посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира в течение двух лет. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор назвал данное решение "абсолютным беспределом".

По словам Джабарова, оно юридически неприемлемо, поскольку наказаны должны быть виновные, а не "главы крупнейших олимпийских держав мира".

"Что это вообще за структура - CAS? Высшая мировая инстанция? Господь Бог? Это всего лишь спортивный арбитраж, всего лишь чиновники", - цитирует РИА Новости сенатора.

Как сообщается в релизе суда, запрет посещать крупные спортивные мероприятия касается "представителей правительства России", в том числе "заместителей министров, министров, вице-премьеров, премьер-министра и президента Российской Федерации".

Также, напомним, решением CAS в рамках спора между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), российским спортсменам запрещено выступать под флагом страны. Ограничения продлятся два года – до 16 декабря 2022 г. При этом WADA настаивал на отстранении спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях сроком на четыре года.