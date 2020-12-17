17 Декабря 2020
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Экономика В России За рубежом
Олег Дерипаска (2019) | Фото: forumvostok.ru

После сообщения о контроле Дерипаски над Rusal, акции компании упали на 9%

Акции компании Rusal упали на 9,15 % после обнародования европейскими чиновниками информации о том, что компания по-прежнему находится под контролем Олега Дерипаска. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные торгов.

Информация о руководстве подсанкционного российского бизнесмена была опубликована в агентстве Bloomberg и полностью противоречила соглашению, заключенному в рамках отмены американских санкций в конце 2018 г.. После падения акций стоимость рубля составила 36,2 доллара. Позднее, в 17.09 по мск., снижение замедлилось до 6,16% - 37,39 руб..

"Согласно анализу, отправленному чиновникам США, Дерипаска продолжает оказывать ежедневное влияние на "Русал", одного из крупнейших производителей алюминия, и его родительскую структуру En+", - сообщает издание.

Bloomberg неофициальные лица ЕС также заявили о том, что "бизнесмен использовал сотрудников и ресурсы компании для поддержки своих личных бизнес-интересов и политической повестки Кремля по всему миру". Помимо этого, в текущем году под давлением Дерипаска, руководство Rusal и En+ оказали давление на западные правительства, а также на многосторонние организации, которые не должна были допустить наплыв китайского алюминия на международные рынки.

На счету бизнесмена и кураторство кампании в СМИ с целью "продавать репутацию Китая в Африке".

При этом все вышеупомянутые обвинения, адвокаты Олега Дерипаски опровергли, заверив, что они не соответствуют действительности. В свою очередь юрфирма Schillings, представляющая интересы En+, также не подтвердила слова чиновников и опровергла заявление об использовании деятельности компании в личных интересах бизнесмена.

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После сообщения о контроле Дерипаски над Rusal, акции компании упали на 9%

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Теги: Дерипаска, Rusal, акции, чиновники



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Развитие сюжета:

Ранее 17.12.2020 20:53 Мск Rusal опровергла информацию о влиянии Дерипаски на компанию

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