Rusal опровергла информацию о влиянии Дерипаски на компанию

Компания Rusal выразила свое несогласие касательно домыслов чиновников ЕС о, якобы, контроле бизнесмена Олега Дерипаска компанией.

В своем заявлении Rusal также заявил, что не согласен с утверждениями о нарушении соглашения с OFAC, опубликованными в Bloomberg и считает изложенные заявления ложными и несоответствующими действительности.

Напомним, что после публикации Bloomberg, акции компании упали на 9,15%. Контроль подсанкционного российского бизнесмена на Rusal полностью противоречит соглашению, заключенному в рамках отмены американских санкций в конце 2018 г.

Позже адвокаты Олега Дерипаски опровергли все обвинения, заверив, что они не соответствуют действительности. В свою очередь юрфирма Schillings, представляющая интересы En+, также не подтвердила слова чиновников и опровергла заявление об использовании деятельности компании в личных интересах бизнесмена.