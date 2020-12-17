17 Декабря 2020
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Русал UC Rusal Русский алюминий логотип (2010) | Фото: vesti.kz

Rusal опровергла информацию о влиянии Дерипаски на компанию

Компания Rusal выразила свое несогласие касательно домыслов чиновников ЕС о, якобы, контроле бизнесмена Олега Дерипаска компанией.

В своем заявлении Rusal также заявил, что не согласен с утверждениями о нарушении соглашения с OFAC, опубликованными в Bloomberg и считает изложенные заявления ложными и несоответствующими действительности.

Напомним, что после публикации Bloomberg, акции компании упали на 9,15%. Контроль подсанкционного российского бизнесмена на Rusal полностью противоречит соглашению, заключенному в рамках отмены американских санкций в конце 2018 г.

Позже адвокаты Олега Дерипаски опровергли все обвинения, заверив, что они не соответствуют действительности. В свою очередь юрфирма Schillings, представляющая интересы En+, также не подтвердила слова чиновников и опровергла заявление об использовании деятельности компании в личных интересах бизнесмена.

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Rusal опровергла информацию о влиянии Дерипаски на компанию

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Теги: Дерипаска, Rusal, акции, чиновники



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