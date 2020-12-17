17 Декабря 2020
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Скорая помощь (2010) | Фото: Накануне.RU

На Украине граждан ограничили в праве вызывать скорую помощь - только к бездыханным или истекающим кровью

Кабмин Украины утвердил порядок обращений граждан за скорой помощью, который фактически является отказом в праве ее получить. Большинству граждан скорая помощь отныне становится недоступной, а государство сбросило с себя обязательство по оказанию медицинской помощи населению.
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Все вызовы разделили на четыре категории: критический, экстренный, неэкстренный и непрофильный. В критических случаях скорая должна приезжать за 10 минут. Это будет, когда человек находится при смерти: у него отсутствует дыхание или имеет место массивная кровопотеря.

В экстренных случаях (острый коронарный синдром, инсульт, кровотечение, расстройство дыхания) человек будет ждать до 20 минут.

При неэкстренном вызове человек будет ждать столько, сколько ему скажут.

При непрофильном вызове скорая вообще не приедет, а только дадут совет по телефону.

При этом четкого перечня нет, что может послужить отказом в приезде к человеку, который фактически умирает, но у него нет критических признаков. По сути почти всем гражданам отказали в праве получить срочную медпомощь, а многих обрекли на смерть. Ведь, например, очень высокое давление, боли в сердце, жар или другие признаки не подпадают под экстренные или критические вызовы. А болезни сердца являются основной причиной смерти.

Так под предлогом загруженности скорой помощи из-за коронавируса и необязательных вызовов украинские власти лишили граждан оперативной медицинской помощи.

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На Украине граждан ограничили в праве вызывать скорую помощь - только к бездыханным или истекающим кровью

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Теги: Украина, скорая помощь



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