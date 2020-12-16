Куйвашев: цифровая маркировка молочной продукции улучшит ее качество и безопасность

Сегодня, 16 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с обращением к участникам всероссийского семинара по вопросу внедрения цифровой маркировки молочной продукции.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, мероприятие проходит в Екатеринбурге с участием членов Совета Федерации и федеральных министерств, а также представителей региональных органов государственной власти, научного сообщества и предприятий. Обязательную маркировку молочных продуктов в России планируется начать с 1 июня 2021 года.

Предполагается, что она позволит прослеживать "жизненный цикл" товара – с даты его производства и до продажи. Таким образом государство намерено усилить борьбу с контрафактом.

В своем обращении Евгений Куйвашев отметил, что преимущества использования новой системы очевидны: маркировка позволит улучшить качество и безопасность молочной продукции, повысит прозрачность рынка, даст возможность отследить всю цепочку перемещения товара. Но, по мнению главы региона, внедрение системы требует тщательной проработки, осторожного и взвешенного подхода.

"Переход на работу в новых технологических условиях должен учитывать специфику отрасли, пройти для производителей и потребителей максимально комфортно. Наша задача – минимизировать дополнительные расходы предприятий на приобретение оборудования, не допустить роста цен на молочную продукцию, что особенно актуально на фоне пандемии коронавируса и общего снижения доходов населения", - призвал губернатор.

Член совета по вопросам агропромышленного комплекса при Совете Федерации РФ Сергей Лисовский, который специально прибыл в Екатеринбург для участия в семинаре, выразил уверенность, что в ходе мероприятия удастся конструктивно и содержательно обсудить самые актуальные вопросы, выработать решения.

"Это важная тема. Причем эта тема надолго, потому что маркировка будет постепенно внедряться во всех отраслях промышленности. Это позиция руководства страны, правительства Это будет сделано, вопрос в другом – как это будет сделано. Для этого мы и собираемся", - отметил Лисовский.