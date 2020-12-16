В Карабахе ответили на требование Азербайджана передать еще три села

Договоренностей о передаче Азербайджану трех сел Шушинского района Нагорно-Карабахской республики нет. Об этом Sputnik Армения заявил министр территориального управления и развития Карабаха Жирайр Мирзоян.

Он добавил, что требования покинуть села могли быть "частной инициативой" азербайджанских военных.

Комментируя сообщения о том, что азербайджанские силовики потребовали от карабахских покинуть Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох до полудня 16 декабря, министр сообщил, что села находятся в окружении.

Три вышеуказанных нагорно-карабахских села не входят в Кашатагский (Лачинский) район (поскольку они входят в Шушинский район), но входят в Лачинский коридор. Он остается под контролем миротворческого контингента России.

Согласно договоренностям по Карабаху от 9 ноября, пятикилометровый Лачинский коридор должен обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шушу, напоминает Regnum.

Как сообщалось, бои за спорные села в Нагорном Карабахе возобновились, несмотря на вмешательство российских миротворцев.

В понедельник вечером, 14 декабря, к Хцаберду и Хин Тахеру добавилось еще два села, принадлежность которых начала оспаривать азербайджанская сторона. Это Хин Шен и Мец Шен, расположенные в Шушинском районе, они полностью окружены, сообщил источник РБК. В этих селах, в отличие от Хцаберда и Хин Тахера, остаются гражданские.