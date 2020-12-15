В Нагорном Карабахе продолжаются бои за спорные села

Бои за спорные села в Нагорном Карабахе возобновились, несмотря на вмешательство российских миротворцев, сообщает РБК со ссылкой на источник в службе безопасности Нагорно-Карабахской республики (НКР).

В понедельник вечером, 14 декабря, к Хцаберду и Хин Тахеру добавилось еще два села, принадлежность которых начала оспаривать азербайджанская сторона. Это Хин Шен и Мец Шен, расположенные в Шушинском районе, они полностью окружены, сообщил источник РБК. В этих селах, в отличие от Хцаберда и Хин Тахера, остаются гражданские.

Напомним, 10 ноября при посредничестве России было подписано соглашение о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В соответствии с документом часть территории Карабаха отошла Азербайджану, в регион ввели российских миротворцев.

12 декабря Азербайджан возобновил военные действия в Нагорном Карабахе. Армия Баку пошла в наступление на села Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрустком районе. 11 декабря азербайджанская сторона попыталась атаковать позиции армянских сил на южном направлении, произошла перестрелка, есть раненые.

Отмечается, что перестрелки могла спровоцировать путаница с разграничением территорий. Так, Села Хцаберд и Хин Тахер по итогам военных действий оставались под контролем армянских сил, однако на картах миротворцев они были отнесены к азербайджанской зоне. Вечером 12 декабря Минобороны России уточнило границы проведения миротворческой операции и отнесло села к зоне контроля армянской стороны.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о том, знают ли о нарушении перемирия в регионе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тревожная ситуация на территории Нагорного Карабаха имела место, однако она была очень оперативно купирована, пишет Regnum.