В Нагорном Карабахе продолжаются бои за спорные села

15 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В бывшем СССР
Бой азербайджанского спецназа и армянских военных в Нагорном Карабахе (2020) | Фото: Ютуб-канал &quot;НОВОСТИ С ВОЙНЫ&quot;

В Нагорном Карабахе продолжаются бои за спорные села

Бои за спорные села в Нагорном Карабахе возобновились, несмотря на вмешательство российских миротворцев, сообщает РБК со ссылкой на источник в службе безопасности Нагорно-Карабахской республики (НКР).

В понедельник вечером, 14 декабря, к Хцаберду и Хин Тахеру добавилось еще два села, принадлежность которых начала оспаривать азербайджанская сторона. Это Хин Шен и Мец Шен, расположенные в Шушинском районе, они полностью окружены, сообщил источник РБК. В этих селах, в отличие от Хцаберда и Хин Тахера, остаются гражданские.

Напомним, 10 ноября при посредничестве России было подписано соглашение о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В соответствии с документом часть территории Карабаха отошла Азербайджану, в регион ввели российских миротворцев.

12 декабря Азербайджан возобновил военные действия в Нагорном Карабахе. Армия Баку пошла в наступление на села Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрустком районе. 11 декабря азербайджанская сторона попыталась атаковать позиции армянских сил на южном направлении, произошла перестрелка, есть раненые.

Отмечается, что перестрелки могла спровоцировать путаница с разграничением территорий. Так, Села Хцаберд и Хин Тахер по итогам военных действий оставались под контролем армянских сил, однако на картах миротворцев они были отнесены к азербайджанской зоне. Вечером 12 декабря Минобороны России уточнило границы проведения миротворческой операции и отнесло села к зоне контроля армянской стороны.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о том, знают ли о нарушении перемирия в регионе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тревожная ситуация на территории Нагорного Карабаха имела место, однако она была очень оперативно купирована, пишет Regnum.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нагорном Карабахе продолжаются бои за спорные села

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: нагорный карабах, бои, азербайджан, армения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети