15 Декабря 2020
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Экономика В России
Подсолнечное масло, сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

Расходы россиян на сахар за год выросли на 62% - исследование

Расходы россиян на самые необходимые продукты значительно выросли за год. Так, за год (с 13 декабря 2019 года по 13 декабря текущего года) средний чек на покупку подсолнечного масла вырос больше, чем на треть, а чек за сахар – более чем на 60%. Это данные исследования оператора фискальных данных "Платформа ОФД", передает РИА Новости.

Специалисты сравнивали средний чек покупки единицы товара в упаковке разного объема, с учетом скидок по программам лояльности и акций магазинов. Оказалось, что сейчас средний чек покупки сахара-песка составляет 55 руб., в прошлом году – 34 руб. – рост цены по России составил 62%. Аналогичная ситуация с подсолнечным маслом – 103 руб. против 76 руб. годом ранее.  

Изменились цены и на другие продукты. Например, по гречке средний чек вырос на 30% (итоговая цена – 65 руб.), пшеничная мука подорожала на 27%, дарницкий хлеб – на 12%.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин и Михаил Мишустин отчитали правительство за рост цен на социально важные продукты. Кабинету министров было велено подготовить к этой неделе меры по снижению стоимости продовольственных товаров. В итоге до 20 декабря производители должны заключить с торговыми сетями соглашения о фиксации цен. Согласно планам правительства, розничные цены на сахар-песок не должны превышать 46 руб. за кг, на подсолнечное масло – не более 110 руб. за литр.

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Расходы россиян на сахар за год выросли на 62% - исследование

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Теги: сахар-песок, расходы, средний чек, продукты питания, рост цен



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